‘Gosto de criar todas as ações’, diz hitmaker Luan Santana

Luan Santana

Luan Santana está com turnê nova: Ano X, que comemora seus dez anos de carreira. Ele estreou no Citibank Hall, em São Paulo, nos dias 31 de março e 1º de abril, com casa lotada, e agora segue para mostrar o projeto para todo o Brasil.

Neste fim de semana, faz shows em Londrina (PR) e Cuiabá (MT), respectivamente nos dias 7 e 8. Cenário, figurino e iluminação do espetáculo remetem à alta tecnologia.

“Elementos da Roma antiga prometem encontrar ícones futuristas, sem que o eixo atual se perca. É sob esse contexto que Luan apresenta um roteiro digno de data comemorativa. São 10 anos, eis o “X” da questão”, diz o texto de divulgação do espetáculo.

Htmamaker da pesada, Luan teve dificuldade em escolher uma música que mais representasse seu “eu verdadeiro”. Mas entrou na onda e lembrou alguns de seu caminhão de hits.

Leia nossa entrevista com o popstar sertanejo em que ele falou sobre gêneros musicais, composição:

O sertanejo incorporou muitos elementos do pop e do rock, especialmente cênicos, a turnê Ano X é mais um passo nessa direção?

Luan Santana – Eu acredito muito que os rótulos te limitam. Não precisa rotular. O sertanejo que começou com Zezé Di Camargo e Luciano e CH&X em nada difere do que os sertanejos atuais fazem hoje. Eles cantam o amor da mesma forma. É o sertanejo que fala do amor. Vivemos o romantismo com uma nova roupagem, mas sem perder a essência.

Você se envolve em tudo que se relaciona à sua carreira? Qual etapa mais te dá prazer no processo, composição, disco ou turnê?

Luan – Sim. Gosto de criar todas as ações e tenho uma equipe maravilhosa que me ajuda a desenvolver as ideias. Gosto de diferenciar e trazer sempre o novo. E todas as etapas são muito importantes.

Quais são seus rituais para compor?

Luan – Gosto de reunir amigos com uma grade roda de viola, churrasco e quando vou pescar no Pantanal.

Quais são suas maiores referências musicais?

Luan – Zeze di Camargo & Luciano e Roberto Carlos

Que música sua mais expressa seu eu verdadeiro e por que motivo?

Luan – Difícil escolher uma. cada canção faz parte de uma fase da minha carreira. Todas de um jeito muito especial desde o começo da minha carreira ha 10 anos atras. como: Meteoro que me apresentou para o Brasil inteiro, Eu, Você o Mar e Ela, Te Esperando, Te Vivo, Acordando o Prédio , Amar Não é Pecado, Cê Topa, Sogrão Caprichou, Eu não Merecia Isso entre outras que são muito importantes para mim e tenho certeza que para os meus fás que me acompanham ao longo desses dez anos.

Luan Santana, Ano X

Luan Santana, Ano X

Créditos: Will Aleixo

Luan Santana, Ano X

Luan Santana, Ano X

Luan Santana, Ano X

Luan Santana, Ano X

Luan Santana, Ano X

Luan Santana, Ano X

Luan Santana, Ano X

Luan Santana, Ano X

Luan Santana, Ano X

Luan Santana, Ano X

Luan Santana, Ano X

Luan Santana, Ano X

Luan Santana, Ano X

Luan Santana, Ano X

Luan Santana, Ano X

Luan Santana, Ano X

Luan Santana, Ano X

