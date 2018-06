Google desenvolve ferramenta que dirá quando você vai morrer

O Google tem trabalhado na criação de um sistema que poderá prever quando as pessoas vão morrer.

O sistema de Inteligência Artificial se diz 95% eficaz para dizer se pacientes internados passarão ou não das primeiras 24 horas no hospital. Além de apontar se, após alta, eles precisarão ser internados, e por quanto tempo, nos 30 dias seguintes.

Para fazer as previsões, o software reúne dados como etnia, idade, gênero, diagnósticos anteriores e sinais vitais. Além disso, o mais poderoso meio, segundo eles, é ter acesso a documentos e prescrições médicas antigas que, na época, não foram digitalizadas. Isso daria um quadro geral mais abrangente e eficaz da condição do paciente.

O sistema, que ainda está no começo, é feito em parceria com as universidades de Medicina de São Francisco, Stanford e Chicago, todas nos Estados Unidos.

De acordo com o site Daily Mail, os testes analisaram mais de 46 bilhões de números e informações de 216 mil pacientes para criar um padrão de avaliação.

“Quando pacientes chegam no hospital, eles tem sempre muitas perguntas sobre o que acontecerá em seguida. Prevendo o que poderá acontecer é uma aplicação natural desta tecnologia”, disse o médico Alvin Rajkomar em nota publicada pelo Google.

Fonte: Vírgula UOL