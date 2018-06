Gol contra a Alemanha causa “terremoto artificial” na Cidade do México

O gol do México contra a Alemanha causou um terremoto “artificial” na Cidade do México, segundo informações do Instituto de Investigações Geológicas e Atmosféricas A.C., em seu perfil no Twitter.

O abalo, segundo a rede de monitoramento sísmico do México, foi originado de maneira artificial e foi causado, provavelmente, por “saltos massivos” durante o gol de Hirving Lozano, 22 anos, o mais jovem da atleta da seleção mexicana, ocorrido aos 35 minutos do 1º tempo, na tarde deste domingo (17), durante a Copa da Rússia.

O tremor de terra gerado pela comemoração dos torcedores mexicanos também foi identificado pela Sismologia Chile. “Devemos desativar alguns sensores para evitar que isso continue ocorrendo durante o Mundial”, informou o instituto chileno.

Fonte: Agência Brasil