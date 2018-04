Goiás recebe 648 mil doses de vacina contra a gripe; vacinação começa na sexta

Dos 228 casos de influenza registrados neste ano no Brasil. 41 foram detectados em GoiásArquivo/Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Goiás recebe a partir de hoje (11) 648 mil doses da vacina contra a gripe. O restante das doses, segundo o Ministério da Saúde, será enviado ao longo das próximas semanas. O acerto foi realizado via telefonema, na última segunda-feira (9), entre o ministro Gilberto Occhi e o governador José Eliton.

A campanha no estado foi antecipada em razão de um surto de infecções pelo vírus H1N1 e começa na próxima sexta-feira (13). De acordo com a Secretaria de Saúde de Goiás, neste primeiro momento, apenas idosos (com mais de 60 anos), profissionais de saúde e pessoas com algum tipo de comorbidade ou doença crônica vão receber a dose.

A vacina enviada pelo ministério ao estado é a influenza trivalente 2018, utilizada em todo o país, que protege contra os vírus H1N1, H3N2 e influenza B. A secretaria reforçou que há doses suficientes para imunizar a população prioritária. A logística de distribuição foi organizada pelo comitê de enfrentamento à influenza.

Veja abaixo o cronograma específico para a população prioritária que será vacinada em Goiás:

– 13 de abril a 20 de maio: idosos, profissionais de saúde e pessoas com comorbidades;

– 23 de abril a 27 de abril: gestantes, puérperas e crianças;

– 30 de abril a 11 de maio: professores;

– 12 de maio (Dia D): todos os grupos prioritários;

– 14 de maio a 1º de junho: todos os grupos prioritários.

A população indígena pode receber a dose durante todo o período da campanha no estado. Pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional serão imunizados conforme agendamento de cada município.

Casos

Dados do Ministério da Saúde apontam que, este ano, até 31 de março, foram registrados 228 casos de influenza em todo o país, sendo 41 em Goiás. No mesmo período, foram identificados 28 óbitos, sendo 4 em Goiás.

Do total nacional, 57 casos e 10 óbitos foram por H3N2. Em relação ao vírus H1N1, foram registrados 84 casos e 8 óbitos. Ainda foram registrados 50 casos e 6 óbitos por influenza B e os outros 37 casos e 4 óbitos por influenza A não subtipado.

No mesmo período de 2017, foram registrados 276 casos de influenza no país, com 48 óbitos. Desse total, 21 casos e 6 mortes foram por H1N1; 158 casos e 20 óbitos por H3N2; 63 casos e 21 óbitos por influenza B; e 34 casos e uma morte por influenza A não subtipada.

Fonte: Agência Brasil