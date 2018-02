Glória Menezes está internada com infecção respiratória

Leia mais14 celebridades que já foram sem-teto e você não sabiaFotógrafo faz retratos para mostra a beleza única das sardas

A atriz Glória Menezes está internada com um quadro de infecção respiratória no hospital CopaStar, no Rio de Janeiro, informou o jornal carioca Extra.

Não há maiores detalhes sobre o estado de saúde da atriz, nem desde quando ela está internada. Glória Menezes é casada com o ator Tarcísio Meira.

Fonte: Vírgula UOL