Globo revê decisão e coloca Mariah Yohana de volta na final do The Voice Kids

A TV Globo anunciou uma mudança na final do The Voice Kids 2018, após grande revolta das redes sociais pela eliminação de Mariah Yohana.

Segundo comunicado, a pequena está de volta à disputa e agora a final contará com quatro crianças. A emissora disse que fez uma análise mais detalhada dos dados da semifinal.

Mariah Yohana e Talita Cipriano tiveram um empate técnico. Assim, foi solicitado que o técnico Carlinhos Brown escolhesse qual das duas seria finalista do programa.

No programa que foi ao ar no domingo (01), as duas porcentagens foram arredondadas. Mas, na nova análise, Mariah Yohana teria 45,05% contra 44,82% de Talita.



Confira o vídeo postado no Twitter:

Fonte: Vírgula UOL