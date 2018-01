Globo compra direitos de exibição de Chaves e Chapolin

(Foto: reprodução/vídeo)

Após décadas sendo exibidos pelo SBT, os programas humorísticos Chaves e Chapolin ganharão uma nova casa em 2018: o canal pago Multishow, pois o Grupo Globo, por meio da Globosat, acaba de firmar parceria com a Televisa – que tem ligação com a emissora de Silvio Santos e com o Grupo Chespirito – na compra dos direitos de exibição das duas séries. A informação é do colunista Paulo Pacheco, do UOL.

Segundo a publicação, a notícia da compra aconteceu no Rio de Janeiro em um evento fechado para fãs da série na sede da Globosat. O público ficou bastante surpreso com a novidade, que havia sido noticiada em primeira mão pelo Fórum Chaves.

Ao todo, o Grupo Globo comprou 273 episódios de Chaves e 250 de Chapolin, além de alguns inéditos no Brasil. O Multishow ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto e o SBT se mostrou surpreso com a informação.

Saudades

Rúben Aguirre, o Professor Girafales, morreu nesta sexta-feira (17) aos 82 anos

Créditos: Reprodução/Televisa

