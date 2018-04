Gleici vence BBB e grita ‘Lula livre’; ONU trará família de Kaysar

Gleice vence o BBB

A acreana Gleici, de 21 anos, sagrou-se campeã do Big Brother Brasil 2018 com 57,28% dos votos e ganhou R$ 1,5 milhão. Militante de direitos humanos e do movimento negro, ela foi avisada pelo irmão que o ex-presidente está na cadeia e gritou “Lula livre”.

O sírio Kaysar, que passou o programa dizendo que usaria o dinheiro, caso fosse o vencedor ficou em segundo lugar. O apresentador Tiago Leifert, no entanto, disse que a Organização da Nações Unidas (ONU) vai ajudar e trazer os pais e a irmã do sírio para o Brasil.

Por que A Fazenda é melhor que BBB – Justus – A Fazenda 9

É um produto genuinamente brasileiro e traz celebridades que amamos. Na atual edição, Marcos Harter e Ana Paula Minerato estão entre os peões que vêm se destacando na atual edição.

Mara Maravilha – A Fazenda 8

Mara Maravilha esbanjou carisma. Verdiana e Ana Paula Minerato protagonizaram uma briga histórica.

Heloisa Faissol – A Fazenda 7

A socialite Heloisa Faissol monopolizou os comentários no Twitter. Ela e o jornalista Felipeh Campos tiveram uma discussão feia.

Andressa Urach – A Fazenda 6

Histórica, nesta edição Andressa Urach se estranhou com Matheus Verdelho, Denise Rocha e Bárbara Evans. As cusparadas de Andressa ficaram para a história da TV brasileira.

Gretchen Miranda – A Fazenda 5

Viviane Araújo ganhou. A rainha Gretchen Miranda desistiu e tocou o sino. “Para mim o jogo acabou. Eu estou extremamente decidida do que eu quero. Estou muito feliz de tomar essa decisão e estou tomando por mim e pelos meus filhos”, disse.

Joana Machado – A Fazenda 4

Titia Monique Evans retorna para mais uma edição cheia de brigas, com vitória de Joana Machado.

Monique Evans e Sérgio Mallandro- A Fazenda 3

A edição foi marcada por brigas entre Monique Evans e Sérgio Mallandro. Nem a amizade de mais de 20 anos conseguiu fazer com que os artistas tivessem uma relação de paz e harmonia.

Igor Cotrim – A Fazenda 2

Igor Cotrim reclamou do desperdício de comida durante a festa Réveillon. Entre as frases imortalizadas por ele estão: “Brasil, não tenha o olho maior que a boca!”, “Coloca só um pouquinho e coma tudo que tiver no prato”.

Theo Becker – A Fazenda 1

Theo Becker se destacou como o briguento. Soltou frases de efeito contra Dado Dolabella, que saiu vencedor, e tretou com Luciele Di Camargo e Jonathan Haagensen.

Fonte: Vírgula UOL