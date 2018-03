Giulia Costa conta que já foi traída e que já fez barraco por ciúmes

Reprodução Matheus Mazzafera e Giulia Costa

Giulia Costa, filha mais velha da atriz Flávia Alessandra, participou do quadro Eu Nunca, no canal do Youtube de Matheus Mazzafera.

A jovem de 18 anos não brincou com bebidas alcoólicas e sim com um pote de iogurte, que tinha que ser virado cada vez que o youtuber citasse algo que ela já tinha feito.

Giulia contou que já foi traída e que devolveu a traição na mesma moeda. “Faz parte, acho que todo mundo passa por isso uma vez na vida”, afirmou.

Além disso, ela revelou que já fez um barraco uma fez por conta de ciúmes. “Eu era descontrolada. É tanta vergonha. Peguei o cabelo da menina até o chão”, disse.

Veja o vídeo:

Fonte: Vírgula UOL