Giselle Itiê divide torcida entre Brasil e México

Giselle Itiê

Filha de um mexicano com uma brasileira e nascida na Cidade do México e , a atriz Giselle Itiê afirmou que está dividida para o jogo desta segunda.

“Meu coração fica completamente cheio de vitória. Sinto que já estou com a partida ganha, pois se o México ganhar, é lindo. E se o Brasil ganhar, é tão lindo quanto. Nasci no México e fui criada aqui, nada mais natural se sentir completa nesse jogo”, disse ela.

Giselle veio para o Brasil aos 4 ano. A gata contabiliza mais de 20 trabalhos como atriz no país.

Fonte: Vírgula UOL