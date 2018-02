Gisele posa de moletom, pantufas e cara lavada para Vogue

Instagram/Reprodução Gisele fez ensaio íntimo e real

A modelo brasileira Gisele Bündchen é a estrela da capa da revista Vogue Itália de fevereiro. Mas ao invés de super produção, cabelo esvoaçante e carão, a modelo fez um ensaio “gente como a gente”. Gisele posou sem maquiagem, vestindo moletom e pantufas. Imagens do ensaio foram divulgadas pela famosa no Instagram.

O fotógrafo Jamie Hawkesworth fez um ensaio íntimo e real na casa da modelo. A capa de uma modelo sem maquiagem, cabelo arrumado e roupas de grife fica para a história da Vogue. O ensaio ganhou o título de “Domingo com Gisele” e captura a famosa em sua rotina normal.



10 mitos sobre a vagina

Mito 1: Produtos de higiene feminina

Produtos com perfume e lenços umedecidos não são necessários para limpeza da vagina e podem causar danos à parte íntima da mulher, afirmou a ginecologista. Dweck afirmou que a vagina tem um sistema de auto-limpeza e produtos de higiene podem bagunçar o balanço natural, causando irritação e coceira. Sabão neutro e água morna são suficientes para fazer a higiene íntima

Créditos: Wikimedia Commons

Mito 2: Iogurte combate infecção vaginal

As bactérias contidas no iogurte, os lactobacilos, são diferentes do tipo indicado para sua vagina. Embora iogurte natural pode ajudar a combater o sintomas da infecção, devido a diminuição de temperatura na área, a bebida não combate os fungos causadores do problema

Créditos: Pexels

Mito 3: Coceira vaginal é sinal de infecção

Nem sempre. A coceira na vagina poder ser causada por irritação devido uso de algum produto, mudanças hormonais, piolho e DSTs. Caso a coceira persista, a melhor opção é visitar um especialista

Créditos: Wikimedia Commons

Mito 4: Tampão pode ficar perdido dentro do corpo

Segundo Alyssa, tecnicamente é impossível perder um tampão dentro do corpo, pois o espaço no final do canal da vagina é muito pequeno. No entanto, algumas mulheres esquecem de remover o tampão e o absorvente pode “ficar perdido” no sentido de estar em um local difícil de ser retirado

Créditos: Wikimedia Commons

Mito 5: DSTs sempre apresentam sintomas

Herpes é transmitida durante o sexo e dificilmente apresenta sintomas, por isso fica mais difícil de diagnosticar. “Metade das mulheres que enfrenta o problema não sabe”, afirmou Alyssa

Créditos: Wikimedia Commons

Mito 6: Corrimento significa que há algo errado

Corrimento é normal, a maioria das jovens e mulheres adultas enfrentam o problema, segundo a ginecologista. É um fluído que mantém a vagina limpa, umedecida e protegida contra infecções. Algumas mulheres têm corrimento dias antes e depois do período menstrual, outras quando estão ovulando, explicou a especialista. O importante é saber o que “é fora do comum” para cada uma

Créditos: Pexels

Mito 7: Você pode ficar bêbada ao usar um tampão encharcado de álcool

Um tampão não consegue absorver quantidade necessária de álcool para deixar uma mulher bêbada, contou Alyssa. Cientistas fizeram testes em 2014 para avaliar as possibilidades. Na experiência, pesquisadores mergulharam tampões em vodka e descobriram que o absorvente é capaz de armazenar uma fração de um shot de vodka

Créditos: Pexels

Mito 8: Não chegar ao orgasmo indica algum problema na vagina

Muitas mulheres, para não dizer a maioria, precisam de estímulo no clitóris para chegar ao orgasmo, afirmou a ginecologista

Créditos: Pexels

Mito 9: Muito sexo pode deixar a vagina mais larga

A flexibilidade da vagina é impressionante, segundo Alyssa. “Mesmo que a vagina esteja mais apertada em certas situações e frouxa em outras, é um órgão muito elástico”, disse a ginecologista. Sexo não causa danos à elasticidade vaginal. Parto normal, por outro lado, pode provocar mudanças definitivas no canal vagina, mas para isso, indicou a especialista, existem diversos exercícios

Créditos: Pexels

Mito 10: Tem o hímen intacto significa que você é virgem

O hímen pode ser rompido na primeira relação sexual, mas usar a membrana como fator determinante sobre a virgindade da mulher não é seguro, afirmou Alyssa. Algumas atividades físicas, procedimentos médicos e o uso de tampão também podem romper o hímen

Créditos: Pexels

Fonte: Vírgula UOL