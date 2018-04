Gisele Bündchen muda de visual e aparece com os fios mais curtos

Gisele Bündchen

Gisele Bündchen surpreendeu e apareceu com um visual diferente na última segunda (02).

A modelo apareceu com os fios mais curtos e tudo indica que ela realmente cortou as famosas madeixas. O visual foi composto para a nova campanha da Vivara.

Gisele e Daniel

Em foto postada pelo maquiador Daniel Hernandez, seu amigo de longa data, ela aparece ao lado dele, que segura uma tesoura.

Fonte: Vírgula UOL