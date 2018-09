Gisele Bündchen fala sobre ataques de pânico, ansiedade e pensamentos suicidas

Gisele Bündchen

Leia maisMarcelo Nova relembra turnê com Raul Seixas: ‘Fomos do descrédito …Padma Lakshmi, apresentadora do ‘Top Chef’, revela estupro aos 16 …

Gisele Bündchen lança em breve, no dia 2 de outubro, seu novo livro de memórias, Lessons: My Path to a Meaningful Life, onde fala sobre seus problemas de saúde mental, enfrentados no passado, que levaram a supermodelo até a pensar em se suicidar. que enfrentara no passado – como até pensamentos sobre suicídio.

Em entrevista à People, ela contou que teve crises de ansiedade e ataques de pânico. A modelo também disse que começou a ter medos de espaços pequenos e fechados, como elevadores.

“Eu tinha uma posição maravilhosa na minha carreira, eu era muito próxima da minha família e sempre me considerei uma pessoa positiva, então eu estava realmente me martirizando. Tipo: ‘Por que eu deveria estar sentindo isso?’. Senti que não era permitido me sentir mal. Mas me senti impotente. Seu mundo se torna cada vez menor e você não consegue respirar, o que é o pior sentimento que já tive”, contou.

A modelo disse que pensou em se suicidar, quando os ataques de pânico se tornaram frequentes. “Eu realmente tive a sensação de: ‘Se eu simplesmente pular da minha varanda, isso vai acabar, e eu nunca tenho que me preocupar com esse sentimento do meu mundo se aproximando””, lembrou.

Ao consultar um especialista, Gisele foi orientada a tomar Xanax, mas não queria depender de medicação. “O pensamento de ser dependente de algo parecia, na minha opinião, ainda pior, porque eu pensava: ‘E se eu perder isso? Então o que? Eu vou morrer?’”. A única coisa que eu sabia era que precisava de ajuda”, disse ainda.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Família grande

A modelo tem nada mais nada menos que cinco irmãs: Raquel, Graziela, Gabriela, Rafaela e Patrícia. Essa última, é sua gêmea e também sua assessora.

Créditos: Reprodução

Paquita

Se você acha que é só você que se vestia de paquita quando era novinha, se engana muito. Olha aí a Gi com algumas amiguinhas. Você conseguiu reconhecê-la, né?

Créditos: Reprodução

O começo de tudo

Gisele foi descoberta aos 13 anos, pelo olheiro Dilson Stein, num workshop para modelos, que sua tia a tinha inscrito para que ela melhorasse a postura. Ele afirma ter dito nesse mesmo dia que ela tinha potencial para ser uma das melhores modelos do mundo, e não é que virou verdade?

Créditos: Reprodução

Dominando o mundo

O desfile chuvoso, em 1998, do estilista Alexander McQueen foi o primeiro grande desfile que Gisele participou, aos 17 anos. A presença dela ali foi tão marcante, que fez com que ela estourasse no mundo todo.

Créditos: Reprodução

Ativista

A modelo sempre se envolve em causas em que acredita. Já participou de campanhas como a I am African, que buscava chamar atenção para as vítimas de HIV no continente; já doou o seu cachê de um São Paulo Fashion Week para o Fome Zero; e uma de suas maiores preocupação é com a situação da Floresta Amazônica.

Créditos: Reprodução

Boys

Linda desse jeito, é óbvio que Gisele tem uma lista de ex-namorados de fazer inveja em qualquer uma. Entre eles estão os atores Rodrigo Santoro, Josh Hartnett e Leonardo Di Caprio e o surfista Kelly Slater. Mas quem a loira escolheu pra construir família foi o jogador de futebol americano Tom Brady.

Créditos: Reprodução

Ela é a modelo mais bem paga do mundo

As últimas oito (isso mesmo, oito) listas anuais das modelos mais bem pagas do mundo feitas pela Forbes foram lideradas por Gisele. A última delas, que considerava o período entre junho de 2013 e junho de 2014, afirmava que a top faturou uma quantia estimada em 47 milhões de dólares.

Créditos: Reprodução

Poderosíssima

Em 2013 ela deu as caras em outra lista da Forbes, dessa vez a das 100 mulheres mais poderosas do mundo. Na 95ª posição, ela era a única modelo que apareceu na lista.

Créditos: Reprodução

Rainha das revistas

Gisele é “apenas” a segunda personalidade feminina que estampou mais capas de revistas do mundo inteiro, perdendo só para a Princesa Diana. No total foram mais de 500 capas.

Créditos: Reprodução

Última supermodelo

Em 2007, a alemã Claudia Schiffer deu uma declaração afirmando que “supermodelos, como fomos um dia, não existem mais”, deixando claro que Gisele era a única no mundo que tinha notoriedade para isso. A razão para isso seria as celebridades de Hollywood associando seus rostos às marcas.

Créditos: Reprodução

Família grande

A modelo tem nada mais nada menos que cinco irmãs: Raquel, Graziela, Gabriela, Rafaela e Patrícia. Essa última, é sua gêmea e também sua assessora.

Créditos: Reprodução

Paquita

Se você acha que é só você que se vestia de paquita quando era novinha, se engana muito. Olha aí a Gi com algumas amiguinhas. Você conseguiu reconhecê-la, né?

Créditos: Reprodução

O começo de tudo

Gisele foi descoberta aos 13 anos, pelo olheiro Dilson Stein, num workshop para modelos, que sua tia a tinha inscrito para que ela melhorasse a postura. Ele afirma ter dito nesse mesmo dia que ela tinha potencial para ser uma das melhores modelos do mundo, e não é que virou verdade?

Créditos: Reprodução

Dominando o mundo

O desfile chuvoso, em 1998, do estilista Alexander McQueen foi o primeiro grande desfile que Gisele participou, aos 17 anos. A presença dela ali foi tão marcante, que fez com que ela estourasse no mundo todo.

Créditos: Reprodução

Ativista

A modelo sempre se envolve em causas em que acredita. Já participou de campanhas como a I am African, que buscava chamar atenção para as vítimas de HIV no continente; já doou o seu cachê de um São Paulo Fashion Week para o Fome Zero; e uma de suas maiores preocupação é com a situação da Floresta Amazônica.

Créditos: Reprodução

Boys

Linda desse jeito, é óbvio que Gisele tem uma lista de ex-namorados de fazer inveja em qualquer uma. Entre eles estão os atores Rodrigo Santoro, Josh Hartnett e Leonardo Di Caprio e o surfista Kelly Slater. Mas quem a loira escolheu pra construir família foi o jogador de futebol americano Tom Brady.

Créditos: Reprodução

Ela é a modelo mais bem paga do mundo

As últimas oito (isso mesmo, oito) listas anuais das modelos mais bem pagas do mundo feitas pela Forbes foram lideradas por Gisele. A última delas, que considerava o período entre junho de 2013 e junho de 2014, afirmava que a top faturou uma quantia estimada em 47 milhões de dólares.

Créditos: Reprodução

Poderosíssima

Em 2013 ela deu as caras em outra lista da Forbes, dessa vez a das 100 mulheres mais poderosas do mundo. Na 95ª posição, ela era a única modelo que apareceu na lista.

Créditos: Reprodução

Rainha das revistas

Gisele é “apenas” a segunda personalidade feminina que estampou mais capas de revistas do mundo inteiro, perdendo só para a Princesa Diana. No total foram mais de 500 capas.

Créditos: Reprodução

Última supermodelo

Em 2007, a alemã Claudia Schiffer deu uma declaração afirmando que “supermodelos, como fomos um dia, não existem mais”, deixando claro que Gisele era a única no mundo que tinha notoriedade para isso. A razão para isso seria as celebridades de Hollywood associando seus rostos às marcas.

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Mulher perde 140 quilos sem cirurgia

Grávida faz ensaio com cobra e 12 mil abelhas

Tatuagens complexas do livro TTT Tattoo

Mais galerias

Mulher perde 140 quilos sem cirurgia

Grávida faz ensaio com cobra e 12 mil abelhas

Tatuagens complexas do livro TTT Tattoo

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-943720’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL