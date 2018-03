Gisele Bündchen está escrevendo livro de memórias

Divulgação Gisele Bündchen na Vogue Japão

Gisele Bündchen está escrevendo seu primeiro livro. No Brasil, a publicação sai pela BestSeller, do grupo editorial Record. O trabalho promete ser uma mistura de autobiografia, memórias e autoajuda.

Ubermodel, atriz e ativista ambiental, Gisele está aposentada das passarelas desde 2015. A gaúcha de Horizontina desfilou e fez história vestindo Dolce & Gabanna, Valentino, Givenchy e Céline.

Hoje, continua na importante na indústria. Atualmente, está nas campanhas de Versace e das brasileiras Rosa Chá e Arezzo.

10 curiosidades sobre Gisele Bündchen

1 de 10

Família grande

A modelo tem nada mais nada menos que cinco irmãs: Raquel, Graziela, Gabriela, Rafaela e Patrícia. Essa última, é sua gêmea e também sua assessora.

Créditos: Reprodução

Paquita

Se você acha que é só você que se vestia de paquita quando era novinha, se engana muito. Olha aí a Gi com algumas amiguinhas. Você conseguiu reconhecê-la, né?

Créditos: Reprodução

O começo de tudo

Gisele foi descoberta aos 13 anos, pelo olheiro Dilson Stein, num workshop para modelos, que sua tia a tinha inscrito para que ela melhorasse a postura. Ele afirma ter dito nesse mesmo dia que ela tinha potencial para ser uma das melhores modelos do mundo, e não é que virou verdade?

Créditos: Reprodução

Dominando o mundo

O desfile chuvoso, em 1998, do estilista Alexander McQueen foi o primeiro grande desfile que Gisele participou, aos 17 anos. A presença dela ali foi tão marcante, que fez com que ela estourasse no mundo todo.

Créditos: Reprodução

Ativista

A modelo sempre se envolve em causas em que acredita. Já participou de campanhas como a I am African, que buscava chamar atenção para as vítimas de HIV no continente; já doou o seu cachê de um São Paulo Fashion Week para o Fome Zero; e uma de suas maiores preocupação é com a situação da Floresta Amazônica.

Créditos: Reprodução

Boys

Linda desse jeito, é óbvio que Gisele tem uma lista de ex-namorados de fazer inveja em qualquer uma. Entre eles estão os atores Rodrigo Santoro, Josh Hartnett e Leonardo Di Caprio e o surfista Kelly Slater. Mas quem a loira escolheu pra construir família foi o jogador de futebol americano Tom Brady.

Créditos: Reprodução

Ela é a modelo mais bem paga do mundo

As últimas oito (isso mesmo, oito) listas anuais das modelos mais bem pagas do mundo feitas pela Forbes foram lideradas por Gisele. A última delas, que considerava o período entre junho de 2013 e junho de 2014, afirmava que a top faturou uma quantia estimada em 47 milhões de dólares.

Créditos: Reprodução

Poderosíssima

Em 2013 ela deu as caras em outra lista da Forbes, dessa vez a das 100 mulheres mais poderosas do mundo. Na 95ª posição, ela era a única modelo que apareceu na lista.

Créditos: Reprodução

Rainha das revistas

Gisele é “apenas” a segunda personalidade feminina que estampou mais capas de revistas do mundo inteiro, perdendo só para a Princesa Diana. No total foram mais de 500 capas.

Créditos: Reprodução

Última supermodelo

Em 2007, a alemã Claudia Schiffer deu uma declaração afirmando que “supermodelos, como fomos um dia, não existem mais”, deixando claro que Gisele era a única no mundo que tinha notoriedade para isso. A razão para isso seria as celebridades de Hollywood associando seus rostos às marcas.

Créditos: Reprodução

