Giovanna Lancellotti fala sobre sexo, ciúme e conta se já se envolveu com Caio Castro

Giovanna Lancellotti

Giovanna Lancellotti participou do canal de Youtube de Matheus Mazzafera e abriu o jogo sobre sexo, ciúme, relacionamento aberto e até se já teve ou não um relacionamento com Caio Castro.

“Caio é meu irmão, tenho uma tatuagem com ele”, afirmou a atriz, sem titubear. Os dois são muito amigos e sempre estão juntos.

Sobre ciúme, Giovanna não fugiu. “Eu sou ciumenta. Mas sou ciumenta no normal”, afirmou. “Já tive namorado que estimulou meu lado ciumenta, que no final nem eu estava me reconhecendo. Mas tive também namorados que me deixavam muito segura”, contou ainda.

Sobre sexo, a atriz revelou que já fez em lugares públicos. “Mas hoje em dia me dá medo. Fiz, mas com respeito também. Não em um lugar para todo mundo ver”, explicou.

Fonte: Vírgula UOL