Giovanna Lancellotti fala sobre ser pivô de término de Neymar e Marquezine

Giovanna Lancellotti

Giovanna Lancellotti andou curtindo alguns comentários em suas fotos, que falavam que ela seria o pivô do fim da relação de Neymar Jr. e Bruna Marquezine.

A repercussão na web foi tanta, que a atriz de Segundo Sol decidiu se explicar. “Gente, que horror isso tudo, na boa! Isso acontece porque as pessoas ficam comentando absurdos! E quando vou apagar (porque não tem NENHUM fundamento) às vezes curte na hora de selecionar. Pelo amor de Deus, tô vivendo minha vida, focada no meu trabalho, parem com isso!!! Que coisa feia”, afirmou.

Uma fã ainda citou que a irmã dela, Gabriela, também teria curtido um comentário que afirmava que Neymar Jr. só estava esperando a atriz de Segundo Sol terminar com Gian Luca Ewbank para se aproximar dela.

“Tu acha bonito tua irmã curtir comentário falando da depressão alheia? Querendo aparecer às custas de outra atriz, é porque tá faltando talento aí, né”, acusou a seguidora.

Bruna Marquezine e Neymar Jr.

“Você jura que acha que a menina de 15 anos ia fazer isso de propósito? Bem para dar o que falar mesmo, sendo que esse comentário não tem o menor fundamento? Ah, gente! Pelo amor de Deus, eu curti vários comentários me xingando sem querer na hora de apagar e não vi NENHUM print disso. Engraçado, né?! Vocês estão querendo montar um CIRCO nessa história”, finalizou.

Fonte: Vírgula UOL