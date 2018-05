Giovanna Ewbank explica sumiço das redes sociais: “Médico proibiu”

Giovanna Ewbank

Leia maisPabllo Vittar, Mulher Pepita, Preta Gil e mais estarão na parada …

Giovanna Ewbank apareceu rapidamente no Stories do Instaram para explicar o motivo de estar sumida das redes sociais.

“Tô meio sumida porque travei a minha coluna ontem e agora estou melhorando um pouco”, explicou.

“Meu médico me proibiu de mexer no celular por dois dias. Então, daqui a pouco ele vai ver e eu vou receber uma ligação dele dizendo ‘Giovanna, o que você está fazendo?’ Vou falar rapidinho porque daqui a pouco o Bruno também desce e briga comigo”, contou.

Fonte: Vírgula UOL