Gil e Milton estão entre atrações do Coala Festival 2018

Milton e Gil estarão no Coala 2018

Para comemorar cinco anos de existência, o Coala Festival, um dos principais eventos dedicado à música brasileira do calendário, passa a ter dois dias de evento, e ocorre este ano nos dia 1 e 2 de setembro.

No dia 1 de setembro, francisco, el hombre mostra o repertório do disco de estreia SOLTASBRUXA; e os baianos do ÀTTØØXXÁ, com uma liberdade musical que mistura o pagode baiano a batidas eletrônicas. A Bahia, inclusive, manda mais representantes no primeiro dia de evento.

O rapper Baco Exu do Blues marca presença com o versos do hino visceral “Te Amo Disgraça” (do disco Esu), enquanto Xenia França sobe ao palco com canções (do álbum Xenia) que ressaltam e reafirmam a força da mulher negra.

Após rodar o país com um show em que celebrava os 40 anos do álbum Refavela, Gilberto Gil está confirmado no Coala com uma apresentação em que repassa sucessos de diferentes fases da carreira ao lado de sua banda. Com influência pernambucana e afrocaribenha, o grupo Academia da Berlinda completa o lineup da noite de estreia e conta com a participação especial da cantora Lula Lira, filha de Chico Science.

O segundo dia do Coala Festival, em 2 de setembro, traz Mano Brown com o elogiado repertório de funk e soul music do disco-solo Boogie Naipe; e Johnny Hooker com suas canções de amores e desamores marginais. Com uma performance envolvente, a baiana Luedji Luna chega com faixas do álbum de estreia Um Corpo no Mundo, enquanto Rubel apresenta Casas.

Bloco composto apenas de mulheres e que resgata a ancestralidade africana, o Ilú Obá de Min recebe no palco as cantoras Juçara Marçal e Elza Soares. O Coala Festival também recebe Milton Nascimento, que conta com participação especial de Criolo em seu show. Todo ano, o Coala Festival também fecha uma programação de DJs responsáveis por dar liga e manter o clima. Neste ano, cada dia terá seis nomes responsáveis pela discotecagem.

Após um período de venda cega, os ingressos do primeiro lote começam a ser vendidos hoje, 20 de junho, pelo site Total Acesso.

Programação do Coala Festival por dia:

1 de setembro

Francisco El Hombre ÀTTØØXXÁ Academia da Berlinda part. Lula Lira Xenia França Baco Exu do Blues Gilberto Gil

2 de setembro

Johnny Hooker Rubel Mano Brown Luedji Luna Ilú Obá de Min convida Juçara Marçal e Elza Soares Milton Nascimento part. Criolo

SERVIÇO

Coala Festival 2018 Data: 1 e 2 de setembro Local: Memorial da América Latina – Praça Cívica Endereço: Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 – Barra Funda, São Paulo Ingressos: – Um dia de evento (1 ou 2 de setembro): 1º lote: R$ 60,00 (meia-entrada*) e R$ 120,00 (inteira) – Passe Coalático (dois dias de evento): R$ 110,00 (valor único) *O valor de meia-entrada também será aceito para quem doar 1kg de alimento não-perecível Ingressos: https://www.totalacesso.com/evento/coala_festival_2018

Fonte: Vírgula UOL