Gifs mostram que, aos 70 anos, Iggy Pop faz muito mais doideras que você

Revolucionário do rock, punk, garage rock, vanguarda e do pop em uma só pessoa, Iggy Pop completa 70 anos nesta sexta, 21. É provável que você seja bem mais jovem que o mito, nascido James Newell Osterberg, em Muskegon, Michigan, e mesmo assim ele deve ter mais disposição que muitos com metade de sua idade.

Duvida? Então veja alguns gifs que comprovam que o ‘pai do punk’ faz mais doideras que qualquer um:

O Iguana é tão louco que ofusca meros mortais.

Ele tem as melhores amizades.

Iggy dá uns jumps maravilhosos.

Ele chapa o globo, enfia o pé na jaca, pisa na capa do Batman.

E se cair, levanta rapidinho.

Ele dança como ninguém.

Quando você menos espera, ele surge do nada.

Continua fazendo música de alto nível e é referência para todos que surgiram depois dele.

Tem o mesmo corpo de quando tinha 20 anos.

Canonizem logo São Iggy Pop em vida.

Fonte: Vírgula UOL