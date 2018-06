George Clooney diz que fiasco de ‘Batman & Robin’ o fez repensar a carreira

(Foto: divulgação)

Leia maisAssista ao trailer de WiFi Ralph, Quebrando a InternetSilvio Santos ofende Preta Gil durante gravação de quadro

Considerado um dos atores de maior prestígio de Hollywood, o galã George Clooney passou por uma situação delicada que o fez repensar a carreira. Isso quando vestiu a roupa de homem-morcego em Batman & Robin, filme de 1997 que foi um fiasco de bilheteria e crítica.

“Não é piada. Até aquele momento eu era um ator preocupado em achar um trabalho. Depois do fracasso criativo daquele filme eu entendi que precisava tomar o controle dos filmes que eu fazia, não apenas do meu papel”, diz Clooney em entrevista ao The Hollywood Reporter.

Na matéria publicada nesta terça, 5, o ator também relembra a importância que a série Plantão Médico teve em sua vida: “Certamente foi um divisor de águas para mim. Eu tinha feito 13 séries ou pilotos e nada tinha dado certo. ‘Plantão Médico’ foi aquele sucesso fenomenal e mudou tudo para a gente”.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

George Clooney sorri durante ensaio para a "Esquire"

Créditos: Reprodução / Esquire

George Clooney posa na quadra de tênis de sua mansão

Créditos: Reprodução / Esquire

George Clooney joga basquete em sua mansão

Créditos: Reprodução / Esquire

George Clooney rega as plantas de seu jardim

Créditos: Reprodução / Esquire

George Clooney segura copo de cerveja e posa ao lado do seu cão, Einstein

Créditos: Reprodução / Esquire

George Clooney na capa da revista "Esquire" de janeiro

George Clooney na capa da revista “Esquire” de janeiro

Créditos: divulgacao

George Clooney sorri durante ensaio para a "Esquire"

Créditos: Reprodução / Esquire

George Clooney posa na quadra de tênis de sua mansão

Créditos: Reprodução / Esquire

George Clooney joga basquete em sua mansão

Créditos: Reprodução / Esquire

George Clooney rega as plantas de seu jardim

Créditos: Reprodução / Esquire

George Clooney segura copo de cerveja e posa ao lado do seu cão, Einstein

Créditos: Reprodução / Esquire

George Clooney na capa da revista "Esquire" de janeiro

George Clooney na capa da revista “Esquire” de janeiro

Créditos: divulgacao

Mais galerias

Ferrari de R$ 15 mi quebra e Hamilton fica a pé

Lucas Jagger

Ludmilla ensina coregrafia de ‘Dim Dim Dim’

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Ferrari de R$ 15 mi quebra e Hamilton fica a pé

Lucas Jagger

Ludmilla ensina coregrafia de ‘Dim Dim Dim’

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-570591’);

});

})(jQuery)





Fonte: Vírgula UOL