Gente como a gente: famosos que foram flagrados em transportes públicos

(Foto: reprodução/Instagram) Keanu Reeves, Suzana Vieira e Rihanna

Eles são famosos, têm dinheiro, carrões e alguns até jatinhos e helicópteros. Mas, vez ou outra curtem andar em transportes públicos para dar uma ‘variada’ e se sentirem gente como a gente. Rihanna, Beyoncé, Tom Hanks, Hugh Jackman, Meryl Streep, Emma Watson, Noel Gallhagher e muitas outras celebs já foram flagradas andando de metrô ou ônibus pelas cidades.

Óbvio que, em outros países e principalmente nos EUA é mais fácil topar com algum famoso no ‘busão’ ou no vagão do metrô. No Brasil, a probabilidade é menor, mas não impossível. Suzana Vieira, Camila Pitanga, Lucélia Santos, Luana Piovani e muitos outros já foram clicados circulando em transportes públicos.

Selecionamos abaixo alguns famosos que gostam de sentir essa ‘emoção’ de vez em quando. Confira:

Famosos em transportes públicos

Meryl Streep

Créditos: reprodução/ Instagram

Hugh Jackman

Créditos: reprodução/ Instagram

Neil Patrick Harris

Créditos: reprodução/ Instagram

Tom Hanks

Créditos: reprodução/ Instagram

Keanu Reeves

Créditos: reprodução/ Instagram

Peter Dinklage

Créditos: reprodução/ Instagram

Emma Watson

Créditos: reprodução/ Instagram

Andrew Garfield

Créditos: reprodução/ Instagram

Rihanna

Créditos: reprodução/ Instagram

Suzana Vieira

Créditos: reprodução/ Instagram

Lucélia Santos

Créditos: reprodução/ Instagram

Anne Hathaway

Créditos: reprodução/ Instagram

Beyoncé

Créditos: reprodução/ Instagram

Bradley Cooper

Créditos: reprodução/ Instagram

Camila Pitanga

Créditos: reprodução/ Instagram

Felipe Dylon

Créditos: reprodução/ Instagram

Geri Halliwell

Créditos: reprodução/ Instagram

Hugh Jackman

Créditos: reprodução/ Instagram

Jay Z

Créditos: reprodução/ Instagram

Luana Piovani

Créditos: reprodução/ Instagram

Rihanna

Créditos: reprodução/ Instagram

Suzana Vieira

Créditos: reprodução/ Instagram

Andrew Garfield

Créditos: reprodução/ Instagram

Dakota Fanning

Créditos: reprodução/ Instagram

Tom Hanks

Créditos: reprodução/ Instagram

Noel Gallagher

Créditos: reprodução/ Instagram

Famosos em transporte público

Créditos: reprodução/ Instagram

