Gente como a gente! Adele surta ao saber da nova turnê das Spice Girls: “Estou pronta”

Adele

Adele surtou ao saber da nova turnês das Spice Girls – sem Victoria Beckham. A cantora até fez um post no Instagram, em que aparece ainda na infância, em um quarto lotado de posteres da girl band.

“HA! É assim que eu me sinto neste momento! Estou pronta”, escreveu na legenda da foto. Muito gente como a gente, né?! Fã de verdade!

Adele

A turnê começa no ano que vem, indo de 06 de junho a 15 de julho, com Geri Horner (Ginger Spice), Mel B (Scary Spice), Emma Bunton (Baby Spice) e a Mel C (Sporty Spice).

