Gêmeos? Pior que não! Veja irmãos dos famosos que impressionam pela semelhança

A vida com irmãos é muito mais divertida e barulhenta, não há como negar. Você tem alguém para dividir as broncas, tretas e barras da vida, mesmo que briguem com alguma frequência. Se o irmão, mais velho ou mais novo, é uma celebridade de sucesso, é ainda mais legal ser confundido com ele pelas ruas. Calma, paparazzis!

E não precisam ser gêmeos idênticos para isso rolar com alguma frequência. No mundo dos famosos, há irmãos que realmente impressionam pela semelhança. Será que não nasceram ao mesmo tempo, mesmo?

Michel e Téo Teló são um baita exemplo, já que este é praticamente a “versão ruiva” do cantor. Como é que pode? Bruno Gagliasso também tem um irmão que é praticamente sua cópia ambulante, o Thiago Gagliasso. E como esquecer o par de vasos Débora e Cynthia Fallabela? Idênticas!

Isso rola bastante entre brasileiros e gringos, como você pode ver na galeria abaixo:

Fonte: Vírgula UOL