Geisy Arruda diz que perdeu virgindade aos 13 anos: “Foi uma aula”

Geisy Arruda

Leia mais”Já fui casada com garota de programa”, diz Pepê, dupla de …Brinquedo polêmico encoraja crianças a construir muro de Trump na …

Geisy Arruda teve um papo sobre sexo com seus seguidores no Instagram e respondeu algumas dúvidas dos seus fãs e acabou entrando em uma polêmica.

Respondendo um fã, a empresária e ex-participante de ‘A Fazenda’ revelou que perdeu a virgindade com 13 anos. “Uma aula didática, fiquei perguntando como fazia pra chupar direito o picolé, pois geminiana é sempre curiosa. Fiz umas 20 perguntas para ele”, afirmou.

Geisy ainda falou sobre a famosa cirurgia íntima que fez. “Lábios grandes, queria algo esteticamente perfeito. Consegui. Minha arrudinha está linda”, afirmou.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Emilia Clarke e Jason Momoa em 'Game of Thrones'

Emilia Clarke contou no programa de Graham Norton que viveu uma situação inusitada ao filma uma das muitas cenas de sexo de ‘Game of Thrones’. Ela relembrou que o clima dos bastidores sempre era de descontração, por mais esquisita que fosse a cena. “Ele decidiu, na cena em que ele está de frente comigo, em não usar um tapa sexo, mas sim uma meia rosa fofinha. Então, imagina eu tendo que fazer uma cara de horrorizada olhando aquilo! Demos muita risada. “É gigante e é rosa. Não sei o que fazer!”, contou

Créditos: Reprodução

Anne Heathaway e Jake Gyllenhaal em 'Amor e Outras Drogas'

‘Amor e Outras Drogas’ tem muitas cenas de sexo. Anne contou que nos bastidores de uma dela, acabou nua sem nenhuma necessidade. “Eu tinha que tirar meu casaco e estar nua por baixo. Só que eu pensei que estávamos filmando, mas era apenas um ensaio e eu fiquei nua desnecessariamente na frente de muita gente”, relembrou

Créditos: Reprodução

Henry Cavill em 'The Tudors'

Henry Cavill contou que teve um pequeno problema durante uma cena de sexo em The Tudors. “Uma garota estava em ima de mim. Ela tinha seios espetaculares. Eu não tinha arrumado ‘minhas coisas’, para que ficassem uma posição correta e segura. Durante a cena, ela precisava se esfregar em mim. Ficou um pouco difícil. Tive que me desculpar muito depois. Não é maravilhoso você ficar excitado em um ambiente profissional ? Não, não é”, disse à Men’s Health

Créditos: Reprodução

Jennifer Lawrence e Chris Pratt em 'Passageiros'

Jennifer contou ao The Hollywood Reporter que nunca tinha filmado uma cena de sexo até fazer Passageiros. “Eu fiquei realmente, realmente bêbada, mas então isso levou a mais ansiedade quando cheguei em casa. Eu estava tipo: ‘o que eu fiz? Eu não sei. E ele é casado! Seria a primeira vez que eu beijaria um homem casado, e a culpa é a pior sensação para se ter no estômago”, contou

Créditos: Reprodução

Keira Knightley e Michael Fassbender em 'Um Metódo Perigoso'

Keira Knightley contou sobre como foi filmar uma cena de sexo com Fassbender. “Tinha uma caixa em que ele batia, então, ele nem estava perto de mim, graças a Deus. Eu disse para Michael antes de uma das cenas: ‘tenho um segurança lá fora. Se você encostar em mim, ele vai quebrar suas pernas’. Ele disse: Keira, você está amarrada numa cama. Você não está na posição de me dizer isso’. Eu disse: ‘É, eu acho que você está certo…’. Depois que acabamos, eu tomei uns shots de vodka e umas taças de champanhe para celebrar nunca ter de fazer isso de novo”, contou

Créditos: Reprodução

Robert Pattinson e Julianne Moore em 'Mapas para as Estrelas'

Rob Pattinson contou que rolou uma coisa constrangedora durante uma cena quente com Julianne. “Eu suo feito um maluco. Eu ficava tentando pegar gotas de suor e impedir que elas batessem nas costas de Julianne. Em certo momento, ela me perguntou: ‘você está tendo um ataque de pânico?’. Foi tão constrangedor”, afirmou à revista Heat

Créditos: Reprodução

Ryan Reynolds e Olivia Wilde em 'Eu Queria Ter a Sua Vida'

Ryan contou que Olivia Wilde o surpreendeu ao gravarem uma cena de sexo para ‘Eu Queria Ter a Sua Vida’. “Na cena, ela está sentada e eu tirava a sua blusa, depois o sutiã. Ela tinha colocado adesivos nos seios, o que é normal, mas ela desenhou uns rostinhos adoráveis neles. Eu esqueci tudo o que eu devia falar na cena. Não apenas deste filme, mas de cada filme que eu já fiz”, brincou Ryan

Créditos: Reprodução

Christopher Mintz-Plasse em 'Superbad: É Hoje'

Christopher Mintz-Plasse, nosso eterno McLovin, contou que tinha só 17 anos quando filmou ‘Superbad’, por isso, a presença dos pais no set era obrigatória. “Minha mãe chegou lá e eu fiz sexo de mentira na sua frente. Não falamos sobre isso depois e ainda não falamos sobre isso”, contou

Créditos: Reprodução

Emilia Clarke e Jason Momoa em 'Game of Thrones'

Emilia Clarke contou no programa de Graham Norton que viveu uma situação inusitada ao filma uma das muitas cenas de sexo de ‘Game of Thrones’. Ela relembrou que o clima dos bastidores sempre era de descontração, por mais esquisita que fosse a cena. “Ele decidiu, na cena em que ele está de frente comigo, em não usar um tapa sexo, mas sim uma meia rosa fofinha. Então, imagina eu tendo que fazer uma cara de horrorizada olhando aquilo! Demos muita risada. “É gigante e é rosa. Não sei o que fazer!”, contou

Créditos: Reprodução

Anne Heathaway e Jake Gyllenhaal em 'Amor e Outras Drogas'

‘Amor e Outras Drogas’ tem muitas cenas de sexo. Anne contou que nos bastidores de uma dela, acabou nua sem nenhuma necessidade. “Eu tinha que tirar meu casaco e estar nua por baixo. Só que eu pensei que estávamos filmando, mas era apenas um ensaio e eu fiquei nua desnecessariamente na frente de muita gente”, relembrou

Créditos: Reprodução

Henry Cavill em 'The Tudors'

Henry Cavill contou que teve um pequeno problema durante uma cena de sexo em The Tudors. “Uma garota estava em ima de mim. Ela tinha seios espetaculares. Eu não tinha arrumado ‘minhas coisas’, para que ficassem uma posição correta e segura. Durante a cena, ela precisava se esfregar em mim. Ficou um pouco difícil. Tive que me desculpar muito depois. Não é maravilhoso você ficar excitado em um ambiente profissional ? Não, não é”, disse à Men’s Health

Créditos: Reprodução

Jennifer Lawrence e Chris Pratt em 'Passageiros'

Jennifer contou ao The Hollywood Reporter que nunca tinha filmado uma cena de sexo até fazer Passageiros. “Eu fiquei realmente, realmente bêbada, mas então isso levou a mais ansiedade quando cheguei em casa. Eu estava tipo: ‘o que eu fiz? Eu não sei. E ele é casado! Seria a primeira vez que eu beijaria um homem casado, e a culpa é a pior sensação para se ter no estômago”, contou

Créditos: Reprodução

Keira Knightley e Michael Fassbender em 'Um Metódo Perigoso'

Keira Knightley contou sobre como foi filmar uma cena de sexo com Fassbender. “Tinha uma caixa em que ele batia, então, ele nem estava perto de mim, graças a Deus. Eu disse para Michael antes de uma das cenas: ‘tenho um segurança lá fora. Se você encostar em mim, ele vai quebrar suas pernas’. Ele disse: Keira, você está amarrada numa cama. Você não está na posição de me dizer isso’. Eu disse: ‘É, eu acho que você está certo…’. Depois que acabamos, eu tomei uns shots de vodka e umas taças de champanhe para celebrar nunca ter de fazer isso de novo”, contou

Créditos: Reprodução

Robert Pattinson e Julianne Moore em 'Mapas para as Estrelas'

Rob Pattinson contou que rolou uma coisa constrangedora durante uma cena quente com Julianne. “Eu suo feito um maluco. Eu ficava tentando pegar gotas de suor e impedir que elas batessem nas costas de Julianne. Em certo momento, ela me perguntou: ‘você está tendo um ataque de pânico?’. Foi tão constrangedor”, afirmou à revista Heat

Créditos: Reprodução

Ryan Reynolds e Olivia Wilde em 'Eu Queria Ter a Sua Vida'

Ryan contou que Olivia Wilde o surpreendeu ao gravarem uma cena de sexo para ‘Eu Queria Ter a Sua Vida’. “Na cena, ela está sentada e eu tirava a sua blusa, depois o sutiã. Ela tinha colocado adesivos nos seios, o que é normal, mas ela desenhou uns rostinhos adoráveis neles. Eu esqueci tudo o que eu devia falar na cena. Não apenas deste filme, mas de cada filme que eu já fiz”, brincou Ryan

Créditos: Reprodução

Christopher Mintz-Plasse em 'Superbad: É Hoje'

Christopher Mintz-Plasse, nosso eterno McLovin, contou que tinha só 17 anos quando filmou ‘Superbad’, por isso, a presença dos pais no set era obrigatória. “Minha mãe chegou lá e eu fiz sexo de mentira na sua frente. Não falamos sobre isso depois e ainda não falamos sobre isso”, contou

Créditos: Reprodução

Mais galerias

10 curiosidades sobre Mickey Mouse

Mais de 30 anos depois

10 motivos por que ‘A Favorita’ deve arrasar no Oscar

Mais galerias

10 curiosidades sobre Mickey Mouse

Mais de 30 anos depois

10 motivos por que ‘A Favorita’ deve arrasar no Oscar

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1231574’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL