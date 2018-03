Gato peixeiro conquista internet e se transforma em celebridade

Há um vendedor de rua no Vietnã que parece estar acima de qualquer concorrência. Principalmente porque o comerciante parece tão atraente, ele provavelmente o persuadiria até a comprar areia em um deserto.

O dono dele, Le Quoc Phong, o chama de Cão, e ele foi visto em um mercado local algumas vezes. Como um verdadeiro homem de negócios, ele sempre está bem vestido, com aparência elegante enquanto ganha a vida.

O gato parece ser perfeito para o trabalho: imagine todos os peixes que ele consegue provar. Veja a galeria com este felino maravilhoso.

Gato peixeiro conquista internet e se transforma em celebridade

