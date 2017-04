Gato cosplayer posa ao lado de diferentes comidas no Japão

Personalidade da internet, o gato Maru desde os 7 meses com sua mãe humana Rie Matsui. Apaixonada por fotografia e cultura culinária japonesa, ela aproveitou o fato de seu gato ser tão tranquilo e fotogênico que começou a vesti-los com trajes e tirar fotos de seu felino. “Ele é ótimo em posar, porque ele é tão tranquilo”, disse Rie Matsui ao site The Dodo.

No Instagram, Maru leva você em uma viagem pela cozinha do mundo. No café da manhã, almoço, jantar ou cerimônias de chá, a verdade é que o gatinho não está lá pela comida, mas para desfrutar da companhia de sua mãe. “Ele nunca come a comida, embora às vezes eu dou-lhe uma pequena recompensa após a sessão”, completou a dona do gato.

Fonte: Vírgula UOL