Gato brasileiro ganha festa de aniversário de dois anos

Aniversário de gato

Um gato brasileiro chamado Boran ganhou uma festa para comemorar seus dois anos de vida. Um tanto assustado, ela parece não ter gostado tanto.

A festa do simpático animal, no entanto, está viralizando no Facebook, YouTube e Twitter. De fato, é difícil resistir ao charme do felino de pelo laranja.

Veja que fofo o bichano no vídeo:

Nós aproveitamos para mostrar fotos de outros gatos comemorando aniversário.

Fonte: Vírgula UOL