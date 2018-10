Garoto que ficou só em festa recebe tratamento de rei

Garoto recebe tratamento de rei no Phoenix Suns

O menino de 6 anos cujos amigos não apareceram em sua festa de aniversário em Tucson recebeu o tratamento real de três equipes da região doo Valley: Phoenix Suns, de basquete, na noite de quarta-feira, Phoenix Rising FC, de futebol, na noite de sexta e Arizona Coyotes, de hóquei, na noite de sábado.

Teddy, cuja história se tornou viral depois que seus amigos aparentemente decidiram não aparecer em sua festa de aniversário no Peter Piper Pizza, foi rapidamente oferecido ingressos pelo Suns para o jogo de quarta-feira contra o Los Angeles Lakers em Phoenix.

Teddy aceitou a oferta do Suns – e antes mesmo do início do jogo, ele foi tratado como um rei, já que o próprio recebeu uma coroa e uma camisa personalizada do Suns. Teddy também encontrou Josh Jackson, do Suns, antes do jogo.

Dois dias depois, Teddy foi convidado para o jogo do Phoenix Rising contra o Swope Park Rangers em Tempe. Teddy recebeu outra camisa personalizada e ficou em campo antes do jogo.

Então, no sábado, Teddy foi mimado novamente pelos Arizona Coyotes em Glendale. Teddy provou ser um amuleto de boa sorte, já que o Yotes venceu o Tampa Bay Lightning 7-1 – o maior número de gols que os Coyotes marcaram em um único jogo em quatro anos.

Fonte: Vírgula UOL