Garoto de 12 anos leva moradores de rua ao cinema no interior de São Paulo

Reprodução/Facebook História emocionante!

Esta semana, um garoto de 12 anos de Araraquara, interior de São Paulo, teve uma atitude emocionante, ao levar um grupo de pessoas em situação de rua para assistirem Pantera Negra no cinema. Além deles, meninas da Casa de Acolhimento São Pio também participaram.

Kauet teve a ideia e ganhou a ajuda de Ednan Dalle Piage, que é responsável por projetos sociais na cidade faz algum tempo. Assim, eles se uniram para comprar ingressos e levaram o grupo ao cinema. Além dos ingressos, ainda ganharam pipoca e refrigerante.

As fotos foram compartilhadas no Facebook do projeto Geladeira Comunitária, um projeto de Ednan que instalou uma geladeira comunitária em sua padaria.

Fonte: Vírgula UOL