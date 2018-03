Garçonete ajuda idoso a cortar comida e acaba ganhando bolsa para a faculdade

Reprodução/Facebook Evoni ajuda idoso a cortar refeição

Leia maisMulher é flagrada dando à luz dentro do mar e rende fotos …Neto de Charles Manson fica com restos mortais do serial killer

Um gesto simples acabou mudando de vez a vida de uma garçonete no Texas, nos Estados Unidos.

Evoni Williams, 18 anos, trabalha no restaurante Waffles para poder ter dinheiro para pagar uma faculdade. Por conta de um post da cliente Laura Wolf, sua vida mudou para melhor.

Reprodução Evoni ganha bolsa

Evoni foi flagrada por Laura ajudando um idoso que disse que não tinha forças para cortar a própria comida. Ele usava oxigênio e tinha severos problemas de mobilidade. O post de Laura acabou sendo comparilhado mais de 70 mil vezes.

“Eu não sei o nome dela, mas eu ouvi esse senhor dizer que suas mãos não funcionavam muito bem. Ele usava um cilindro de oxigênio e tinha muita dificuldade de respirar. Sem hesitar, ela pegou o prato dele e começou a cortar a comid para ele. Pode parecer pequeno, mas para ele foi enorme”, afirmou o post.



Evoni recebe bolsa

Laura disse que estava grata por ter presenciado um gesto de tanta generosidade. “Estou agradecida por testemunhar um ato de gentileza e cuidado no começo do meu dia, enquanto tudo no mundo para tão negativo. Se todos nós pudessemos ser como essa garçonete e tirar um tempo para oferecer ajuda…”, completou.

O post chamou a atenção de uma universidade do Texas, que oferceu uma bolsa de US$ 16 mil (R$ 52 mil). Emocionante, né?!

Garçonete se emociona com bolsa

Fonte: Vírgula UOL