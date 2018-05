Gap erra em estampa do mapa da China e pede desculpas

Mapa exclui territórios e chamou a atenção nas redes sociais da China

A marca de roupas Gap pediu desculpas aos consumidores após vender uma camiseta com estampa de um suposto mapa da China, mas que estava incorreto. O anúncio da empresa veio após uma pessoa compartilhar imagens da camiseta nas redes sociais chinesas acusando a estampa de excluir territórios como o sul do Tibet e Taiwan. As informações são do The Guardian.

“Nós entendemos que a camiseta da Gap vendida em mercados internacionais falhou ao representar o mapa correto da China. Sinceramente, pedimos desculpas por esse erro”, publicou a marca na rede social Weibo. Os produtos foram retirados das lojas chinesas e destruídos, segundo a Gap.

Taiwan é o território mais sensível do país. Beijing considera a ilha parte da China, mas Taiwan é governada separadamente desde 1949. A China emitiu novos passaportes em 2012 que carrega um mapa incluindo vários territórios disputados.

O motivo dos rituais

De acordo com as tradições chinesas, a morte é uma ruptura do balanço cosmológico. O ritual de morte tem o objetivo de reestabelecer ordem e harmonia. Além disso, os chineses acreditam que o morto pode influenciar a fortuna dos vivos. Os rituais, então, não são feitos apenas para homenagear o ente querido, mas também pela preocupação com a recompensa

Créditos: PxHere

O primeiro passo

Quando uma pessoa morre, todos os móveis da sala e quarto da casa são removidos, pois os chineses acreditam que a morte polui o ambiente. Espelhos são cobertos por um ano vermelho para evitar que o morto seja humilhado ao ser exposto à morte. Um banner vermelho ou branco é colocado em frente à porta para indicar que a morte aconteceu na residência

Créditos: Wikimedia Commons

Vestuários de morte

No dia seguinte à morte do ente querido, cada parente deve usar roupas com uma cor diferente, que represente a relação que tinha com a pessoa. Membros mais próximos usam sobretudo, chapéu e chinelos para mostrar que os cuidados com as aparências deram lugar à dor. Filhos e noras devem vestir roupas brancas, sob saco de algodão, chapéu e chinelos; genros devem usar roupas brancas; irmãos, vestem preto, netos, azul; e bisnetos, verde. Hoje em dia as cores mais comuns são branco e preto. Durante o luto, chineses evitam roupas de cores vibrantes

Créditos: manhhai/Flickr

Acessórios

Pedaços de tecido coloridos são pendurados às mangas das roupas no dia do funeral e devem ser usados por até 100 dias

Créditos: Wikimedia Commons

Preparação do corpo

Tradicionalmente, o corpo deve ser lavado, algumas vezes com água com essência de flores, e, então vestido. Chineses acreditam que se o morto estiver com o corpo sujo, será punido na vida após a morte. Também creem que a limpeza ajuda na trajetória do espírito ao paraíso. O filho mais velho do morto dele lavar o cadáver três vezes em um ritual

Créditos: PxHere

Trajes do morto

Após a limpeza, o corpo é vestido com várias camadas de roupa, cada uma representando a geração de um dos descendentes

Créditos: manhhai/Flickr

Amuleto

Uma pérola costumava ser colocada na boca do morto para assegurar uma viagem tranquila. O objeto foi substituído por uma moeda ou grão de arroz.

Créditos: manhhai/Flickr

No caixão

Um espelho e uma sacola com grãos são colocados no caixa para garantir que o morto tera alimento suficiente na próxima vida. Papeis, dinheiro e pertences são também colocados junto ao corpo. Papeis vermelhos são presos no entorno do caixa para espantar os maus espíritos e uma oferta de comida é posta para o espírito de partida

Créditos: manhhai/Flickr

Velório

A vigília diante do corpo pode durar de três a sete dias, sempre números impares, para simbolizar a jornada incompleta do falecido. Os membros da familia se revezam para vigiar o corpo todas as noites. Amigos e conhecidos podem enviar flores e mensagens ao morto durante esse tempo. Chineses costumam oferecer dinheiro aos familiares, para cobrir as despesas com o funeral

Créditos: PxHere

Enterro

O momento do enterro do corpo conta com música para espantar os espíritos maldosos.

Créditos: Wikimedia Commons

