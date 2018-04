Ganhando peso para papel, Anne Hathaway manda recado para haters: “o problema são vocês”

Anne Hathaway

Anne Hathaway usou seu Instagram para mandar um recado para os haters e body shamers. Ela afirmou que está ganhando peso para um papel no cinema.

“Estou ganhando peso pra um papel e tudo está indo bem. Para todas as pessoas que vão me xingar por estar gorda nos próximos meses, o problema não sou eu, são vocês. Pas”, afirmou.

Anne postou um vídeo em que aparece treinado na academia. Confira:

Fonte: Vírgula UOL