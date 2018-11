Ganhadora da loteria oferece R$ 295 mil por namorado

Jane Park

A mais jovem ganhadora da Grã-Bretanha, Jane Park, está oferecendo R$ 295 mil (60 mil libras) por ano para namorá-la.

A atriz de 23 anos, de Edimburgo, está lançando um site onde os garotos podem se candidatar para ser seu namorado e uma “mesada” anual para o vinho e o jantar.

Uma fonte disse ao jornal inglês Mirror que o processo de entrevista será filmado para um documentário, que deve ser lançado no próximo ano.

Ela vem depois que Jane, que recebeu R$ 4, 93 (1milhão de libras) quando tinha 17 anos, teve uma série de relacionamentos fracassados.

A fonte disse: “Jane é incrível e tem muito a dar, mas ela se encontrou sozinha de novo, já que desde que ganhou, ela teve uma sorte terrível. Ela nunca tem certeza se está sendo amada por si mesma ou por seu saldo bancário”.

“Jane tem uma tendência a ser insegura às vezes e se preocupa com os motivos das pessoas. Ela está disposta a pagar o preço certo por alguém leal”, completou.

Fonte: Vírgula UOL