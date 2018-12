Galvão Bueno dá entrevista a filho youtuber e confirma que vai narrar Olimpíadas e Copa

Leia maisPapai Noel sofre infarto fulminante e morre na frente de …Uma mensagem abusiva contra mulheres é escrita a cada 30 segundos …

Galvão Bueno falou sobre a renovação de seu contrato com a Globo, pela primeira vez, em uma entrevista para o seu filho mais novo, Luca, que é youtuber.

“Eu vou para o Japão (Olimpíadas de 2020), agora se você se comportar bem… Ainda faltam quase dois anos. Copa do Qatar é mais pra frente. É dezembro de 2022. Aí, acaba meu contrato novo com a Globo, depois da Copa do Qatar”, contou.

Galvão ainda afirmou: “Já tá. Queria agradecer todo mundo da Globo pela renovação de contrato, são mais 4 anos”.

Fonte: Vírgula UOL