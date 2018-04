Galloro discute segurança para o dia do julgamento do habeas corpus de Lula

Diretor da Polícia Federal, Rogério Galloro, foi ao Supremo para discutir esquema de segurança para o dia do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula (Valter Campanato/Agência Brasil)

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, se reuniu na manhã de hoje (2) com o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Rogério Galloro, para discutir um reforço de segurança para o dia do julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcado para as 14h da próxima quarta-feira (4).

O encontro, que não constava na agenda da ministra, foi confirmado pela Secretaria de Comunicação do tribunal.

São esperadas para a data manifestações a favor e contra Lula, provavelmente maiores do que as ocorridas no 22 de abril, quando o julgamento foi iniciado. Isso porque no primeiro dia a análise do habeas corpus fora anunciada na véspera, reduzindo o tempo de mobilização, diferentemente do que ocorre agora.

A PF deve coordenar esforços em conjunto com a Secretaria de Segurança do Distrito Federal para monitorar a movimentação de manifestantes nas vias próximas do STF. A segurança do próprio tribunal, bem como de toda Esplanada dos Ministérios e da Praça dos Três Poderes, continua a ser atribuição da Polícia Militar.

Fonte: Agência Brasil