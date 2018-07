Gal Gadot visita hospital infantil usando roupa da Mulher-Maravilha

Gal Gadot

A estrela Gal Gadot, que vive a Mulher-Maravilha nas telonas, visitou um hospital infantil nos Estados Unidos este final de semana, usando o tradicional traje da heroína.

As fotos foram divulgadas no Twitter. “Querida Gal Gadot, muito obrigada por visitar meus pacientes e colegas no Inova Children’s Hospital!”, escreveu a pediatra Patty Seo-Mayer no Twitter.

Gal Gadot

“Você realmente a Mulher-Maravilha. As crianças adoraram e a equipe também!”, escreveu o dr. Lucas Collazo.

Gal está filmando Mulher-Maravilha: 1984 e deu uma pausa nas gravações para poder visitas as crianças.

Fonte: Vírgula UOL