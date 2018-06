Gaby Amarantos responde críticas de Danilo Gentili após falar de Silvio Santos: “Gordofóbico”

Gaby Amarantos

Gaby Amarantos causou polêmica no Twitter, após criticar Silvio Santos por fazer um comentário gordofóbico para Preta Gil durante seu programa no SBT.

A cantora, então, foi atacada por Danilo Gentili e decidiu responder o apresentador.”O cara promove transformista na TV por décadas. Seu auditório privilegia a mulher. Emprega com dignidade toda etnia, peso ou sexo. Doa seu canal pra ajudar deficientes. E é obrigado a ouvir isso só porque a mina quer ‘lacrar’ na bolhinha dela. Aliás, antes de ser modinha ‘lacrar’”, afirmou o humorista.

“Gente, não sabia que tava rolando toda essa repercussão, não vou apagar nenhum tuíte, sou firme na minha opinião. Danilo gordofóbico tinha que sair em defesa do patrão, só porque o SS é um senhor a gente tem que aceitar os absurdos dele? Fanatismo deixa as pessoas cegas”, disse Gaby em seu Twitter.

“Danilo Gordofóbico que tem os piores precedentes, manda email pra minha assessoria me convidando pra voltar ao programa dele há séculos. Programa de apresentador desse naipe eu apenas passo e não repasso!”, completou.

Fonte: Vírgula UOL