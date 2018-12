Gaby Amarantos posa de maiô e diz: “Tem celulite, estrias e uma pessoa feliz”

Gaby Amarantos

Leia maisBife bovino é produzido em laboratório pela primeira vezHomem sobrevive após quebrar 108 ossos em queda

Gaby Amarantos fez um post cheio de amor próprio e felicidade no último final de semana e chamou a atenção dos fãs no Instagram.

“Tem celulite, estrias, cicatriz e mesmo assim tem uma pessoa feliz…’Pressão estética, eu não te sirvo mais, e de você vou rir’”, afirmou na legenda. A cantora está curtindo Santarém, no Pará.

Os fãs aprovaram e rasgaram elogios para a cantora. “É uma sereia de verdade nas águas do Tapajós”, disse um seguidor. “Arretada”, afirmou outra. “Poderosaaa”, completou mais uma.

Fonte: Vírgula UOL