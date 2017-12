Gabriela Novis Neves assume Procuradoria Geral do Estado

A procuradora Gabriela Novis Neves Pereira Lima vai assumir o comando da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso. Gabriela foi convidada pelo governador Pedro Taques, nesta quarta-feira (27.12), para assumir a função que hoje é exercida pelo procurador-geral Rogério Gallo, que assumirá o cargo de secretário de Estado de Fazenda.

Gabriela Novis Neves é formada em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), é procuradora do Estado desde 2002 e atualmente ocupa o cargo de procuradora-geral adjunta na PGE. Ela também é conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

“Aceitei o convite para este desafio profissional e vamos dar continuidade ao trabalho de arrecadação e modernização que já estava sendo desenvolvido na Procuradoria Geral do Estado, na gestão do amigo Rogério Gallo”, disse Gabriela. “O objetivo é buscar resultados que promovam o melhor atendimento ao cidadão e contribuinte mato-grossense”, complementou a futura procuradora-geral do Estado.

O atual procurador-geral do Estado, Rogério Gallo, deve assumir a Secretaria de Fazenda em substituição a Gustavo de Oliveira, no dia 15 de janeiro. Até lá, a Sefaz estará em período de transição, sob comando do secretário interino de Fazenda, Vinicius Saragiotto.