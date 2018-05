Gabriel Jesus perde aposta e vira garçom por um dia para servir Neymar Jr.

Gabriel Jesus

Boa parte da seleção brasileira já está reunida na Granja Comary, em Teresópolis, Rio de Janeiro. Neymar Jr., que se recuperou recentemente de uma lesão, até foi a campo e trabalhou finalizações a gol.

Porém, o que chamou a atenção nos bastidores foi uma cena no jantar dos jogadores e comissão técnica. Gabriel Jesus foi garçom e serviu Neymar durante a refeição.

Gabriel Jesus

Segundo Neymar, que postou um vídeo no Stories do Instagram, o atacante do Machester City perdeu uma aposta. “Perdeu, tem que servir”, escreveu o jogador do PSG na legenda, sem revelar o teor da aposta.

Fonte: Vírgula UOL