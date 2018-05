Gabinete de Intervenção receberá 12 veículos do Planejamento

Até o final do mês, o Rio de Janeiro receberá 12 veículos do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Os carros serão destinados ao Gabinete de Intervenção Federal. Segundo a pasta, eles têm em média 63 mil quilômetros rodados e estão em ótimo estado de conservação.

Os carros deixaram de circular após a edição de decreto em fevereiro que limitou o uso de veículos oficiais. Além de restringir o uso a determinados cargos, passou a ser proibido o uso de veículo oficial por empresas públicas e de sociedades de economia mista e para fins de excursões de lazer ou passeios.

Um outro decreto publicado na segunda-feira (14) facilitou a transferência de bens móveis da União para estados e municípios.

Segundo o Ministério do Planejamento, “estão sendo preparados os registros de titularidade dos bens, para posterior transferência dos carros para a força de intervenção no Rio de Janeiro”.

A pasta informou ainda que há previsão de transferência de outros veículos, de outras pastas, porém, ainda não há informações sobre pedidos de outros órgãos.

Fonte: Agência Brasil