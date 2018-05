Gabinete de crise do Rio promove campanha de doação de sangue

O Gabinete de Gestão de Crise do Rio de Janeiro promove, a partir das 8h de hoje (30), uma campanha de doação de sangue. A ideia é ampliar o estoque de hemoderivados, já que o número de doações caiu durante a paralisação dos caminhoneiros.

Uma unidade móvel do Instituto Estadual de Hematologia (Hemorio) será montada em frente ao Palácio Duque de Caxias, na Central do Brasil, para receber doações e evitar a baixa dos estoques de sangue no estado.

A redução das doações provocou a suspensão de cirurgias eletivas (não emergenciais) nas unidades estaduais de saúde, na última segunda-feira (28).

Para doar sangue, é necessário levar um documento oficial de identidade com foto (original), estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Jovens com 16 e 17 anos podem doar sangue com declaração expressa dos pais. Não é preciso estar de jejum, mas é importante evitar alimentos muito gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação.

Fonte: Agência Brasil