Fuzil defeituoso explode e fere policial no Rio

Um fuzil defeituoso explodiu deixando um policial militar ferido na mão e no rosto, durante um tiroteio no complexo da Pedreira, na zona norte do Rio de Janeiro, na tarde de ontem (11).



Segundo a Polícia Militar PM), policiais do Batalhão de Irajá (41º BPM) faziam um patrulhamento próximo à comunidade Bin Laden, no complexo da Pedreira, em Costa Barros, quando foram atacados por criminosos.



Os policiais, de acordo com a PM, reagiram ao ataque e começaram a trocar tiros com os criminosos. Durante o tiroteio, o fuzil que estava com um dos policiais apresentou problemas e explodiu.



O policial foi encaminhado ao Hospital Central da Polícia Militar. A PM não forneceu informações sobre o estado de saúde do agente ferido, nem a sua identidade.

Fonte: Agência Brasil