Future Islands faz show no Balaclava Fest neste domingo: ‘Será quente e selvagem’

(Foto: divulgação) Future Islands

Os sortudos que viram o show do Future Islands em 2011, em um evento fechado em São Paulo, sabem que os norte-americanos não deixam ninguém na plateia ficar parado, começando pelo vocalista Sam Herring, que possui as dancinhas mais icônicas do indie rock. Agora, o grande público poderá presenciar a performance da banda de synthpop na 7ª na edição do Balaclava Fest, que rola neste domingo, 13, no Tropical Butantã em São Paulo.

Em exclusiva ao Virgula, o tecladista Gerrit Welmers e o guitarrista/baixista William Cashion adiantaram um pouco como será essa tão esperada apresentação em solo brasileiro. “Estamos muito empolgados em tocar ‘oficialmente’ no Brasil para os nossos fãs. Adiantamos que vai ser algo quente, incrível e selvagem”, diz Gerrit. O grupo vem para divulgar o álbum The Far Field, de 2017.

No festival também tocam o cultuado projeto folk Sun Kil Moon, assinado por Mark Kozelek, a banda argentina de dream pop Un Planeta e o indie rock dos paulistanos Holger. “Normalmente eu prefiro shows solos do que festivais, porque as pessoas vão especialmente para nos ver. Em festivais quase não temos tempo de fazer passagem de som e acaba sendo uma loucura”, revela Gerrit e continua: “Por outro lado, em festivais acabamos tocando para um número maior de pessoas, o que é ótimo”.

Sam e sua dancinha sensual

Além de vir ao Brasil com o objetivo de fazer os fãs suarem muito caindo na dança durante o show, Gerrit conta que tem uma outra missão importantíssima em nosso país: “Quando eu era mais novo, antes de tocar no Future Islands, eu tinha um vinil que era uma coletânea de bandas punks brasileiras dos anos oitenta, e eu amava esse disco. Todas as bandas que tocam nele são incríveis. Então, eu preciso encontrar esse álbum para comprar”.

Ainda no assunto sobre música brasileira, o tecladista revela: “Também gosto de Os Mutantes, claro, uma banda clássica do Brasil. Mas confesso que pretendo conhecer mais artistas do país nesta viagem”

William, em sua única frase na rápida entrevista (Gerrit se mostrou ser mais falante), faz uma lamentação: “Eu adoraria curtir uma praia no Brasil, mas não vamos tocar no Rio de Janeiro desta vez. Então, talvez iremos à lojas de discos em São Paulo”. Gerrit reforça o comentário do companheiro: “Isso, nos levem à lojas de discos, por favor”.

SERVIÇO:

Balaclava Fest com Future Islands, Sun Kil Moon, Un Planeta e Holger

Quando: 13 de maio (domingo) das 16 hs às 23:30 hs

Onde: Tropical Butantã – Av. Valdemar Ferreira, 93 (próximo ao metrô Butantã)

Ingressos online: www.ticketbrasil.com.br

Meia Estudante: Meia entrada com comprovante de estudante

Meia Solidária: Meia entrada com doação de 1kg de alimento não-perecível

Pontos de venda (sem taxa de conveniência):

Breve | Rua Clélia, 470 – Pompeia

Kraut | Rua Barão de Tatuí, 405 – Sta. Cecília

Razzmatazz | Rua Wisard, 271 – Vila Madalena

Locomotiva Discos | R. Barão de Itapetininga, 37 – República

• Venda de ingressos somente em dinheiro

• Consultar datas e horários de funcionamento

Shows mais esperados de 2018

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Erasure

10 de maio em Curitiba, 11 em São Paulo e 12 no Rio de Janeiro.

Créditos: reprodução

Orquestra Buena Vista Social Club

12 de maio em São Paulo

Créditos: reprodução

The Kooks

12 de maio em São Paulo e 13 no Rio de Janeiro.

Créditos: reprodução

Ozzy Osbourne

13 de maio em São Paulo, 16 em Curitiba, 18 em Belo Horizonte e 20 no Rio de Janeiro.

Créditos: reprodução

Future Islands

13 de maio em São Paulo.

Créditos: reprodução

Kasabian

16 de maio em São Paulo e 18 no Rio de Janeiro.

Créditos: reprodução

Simple Plan

25 de maio em Porto Alegre, 26 em Curitiba, 27 em São Paulo, 30 no Rio e 1 de junho em Uberlândia.

Créditos: reprodução

Harry Styles

27 de maio no Rio de Janeiro, e 29 em São Paulo.

Créditos: reprodução

5 Seconds of Summer

6 de junho em São Paulo.

Créditos: reprodução

Niall Horan

8 de julho no Rio de Janeiro, e 10 em São Paulo.

Créditos: reprodução

Roger Waters

9 de outubro em São Paulo, 13 em Brasília, 17 em Salvador, 21 em Belo Horizonte, 24 no Rio de Janeiro, 27 em Curitiba e 30 em Porto Alegre.

Créditos: reprodução

Nick Cave and The Bad Seeds

14 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Blondie (Popload Festival)

15 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Lorde (Popload Festival)

15 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Shows de 2018

Créditos: reprodução

