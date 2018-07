Funko confirma lançamento do primeiro boneco da linha Pokémon

Pikachu

Por meio de seu blog oficial, a Funko anunciou na última quinta-feira (12) o lançamento do seu primeiro boneco da linha Pokémon Pop!, que será vendido a partir de julho deste ano.

A marca conseguiu a licença e mais bonecos devem ser anunciados em breve para a felicidade de todos os fãs.

Tudo começou com um rumor, após um usuário do Reddit contar que encontrou com um boneco Pop! do Pikachu em uma loja da Target em Ohio, nos Estados Unidos.

O preço do boneco ainda não foi revelado.

Fonte: Vírgula UOL