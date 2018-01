Funkeiro MC Kevinho compra mansão em São Paulo: ‘Lar doce lar’

(Foto: reprodução/Instagram)

MC Kevinho, dono dos hits Olha a Explosão e Rabiola, está de casa nova. O funkeiro acaba de comprar uma mansão em São Paulo e divulgou fotos em seu Twitter e Instagram. No post, ele escreveu: “Deus, obrigado por tudo! Enfim, lar doce lar. #gratidão”.

Kevinho não deu informações exatas de onde fica a nova casa e nem quanto pagou, mas pelas imagens dá para imaginar que desembolsou uns bons milhões.

Se liga no luxo:

As infos são do Extra.

Aproveite e veja as mansões de famosos pelo mundo:

Mansões dos famosos

Beyoncé e Jay Z

Créditos: Reprodução

Justin Bieber

Créditos: Reprodução

Adam Levine

Créditos: Divulgação

Adam Levine

Créditos: Divulgação

Adam Levine

Créditos: Divulgação

Madonna

Créditos: Reprodução

Miley Cyrus

Créditos: Reprodução

Zezé di Camargo

Créditos: Divulgação

Jack White

Créditos: Reprodução

Zezé di Camargo

Créditos: Divulgação

Jennifer Lopez

Créditos: Reprodução

Casa onde Marilyn Monroe morreu

Créditos: Reprodução

Casa onde Marilyn Monroe morreu

Créditos: Reprodução

Casa onde Marilyn Monroe morreu

Créditos: Reprodução

Casa onde Marilyn Monroe morreu

Créditos: Reprodução

Jennifer Lopez

Créditos: Reprodução

Casa onde Marilyn Monroe morreu

Créditos: Reprodução

Casa onde Marilyn Monroe morreu

Créditos: Reprodução

Jennifer Lopez

Créditos: Reprodução

Jennifer Lopez

Créditos: Reprodução

Jennifer Lopez

Créditos: Reprodução

Jennifer Lopez

Créditos: Reprodução

Roberto Carlos

Créditos: Reprodução

Beyoncé e Jay-z

Créditos: Reprodução

Tony Bellotto

Créditos: Reprodução

Elvis Presley

Créditos: Reprodução

Louis Armstrong

Créditos: Reprodução

Bob Marley

Créditos: Reprodução

Kid Rock

Créditos: Reprodução

Wayne Coyne

Créditos: Reprodução

Axl Rose

Créditos: Reprodução

Nando Reis

Créditos: Reprodução

Madonna

Créditos: Reprodução

Jennifer Lopez

Créditos: Reprodução

Jennifer Lopez

Créditos: Reprodução

Jennifer Lopez

Créditos: Reprodução

Jennifer Lopez

Créditos: Reprodução

Jennifer Lopez

Créditos: Reprodução

Jennifer Lopez

Créditos: Reprodução

Jennifer Lopez

Créditos: Reprodução

Jennifer Lopez

Créditos: Reprodução

Jennifer Lopez

Créditos: Reprodução

Jennifer Lopez

Créditos: Reprodução

Jennifer Lopez

Créditos: Reprodução

Jennifer Lopez

Créditos: Reprodução

Jennifer Lopez

Créditos: Reprodução

Jennifer Lopez

Créditos: Reprodução

Jennifer Lopez

Créditos: Reprodução

Jennifer Lopez

Créditos: Reprodução

Jennifer Lopez

Créditos: Reprodução

Jennifer Lopez

Créditos: Reprodução

Miley Cyrus

Créditos: Reprodução

Miley Cyrus

Créditos: Reprodução

Miley Cyrus

Créditos: Reprodução

Miley Cyrus

Créditos: Reprodução

Miley Cyrus

Créditos: Reprodução

Miley Cyrus

Créditos: Reprodução

Miley Cyrus

Créditos: Reprodução

Miley Cyrus

Créditos: Reprodução

Miley Cyrus

Créditos: Reprodução

Miley Cyrus

Créditos: Reprodução

Miley Cyrus

Créditos: Reprodução

Miley Cyrus

Créditos: Reprodução

Miley Cyrus

Créditos: Reprodução

Miley Cyrus

Créditos: Reprodução

Miley Cyrus

Créditos: Reprodução

Miley Cyrus

Créditos: Reprodução

Miley Cyrus

Créditos: Reprodução

Miley Cyrus

Créditos: Reprodução

Miley Cyrus

Créditos: Reprodução

Miley Cyrus

Créditos: Reprodução

Beyoncé e Jay Z

Créditos: Reprodução

Beyoncé e Jay Z

Créditos: Reprodução

Beyoncé e Jay Z

Créditos: Reprodução

Beyoncé e Jay Z

Créditos: Reprodução

Beyoncé e Jay Z

Créditos: Reprodução

Beyoncé e Jay Z

Créditos: Reprodução

Beyoncé e Jay Z

Créditos: Reprodução

Beyoncé e Jay Z

Créditos: Reprodução

Beyoncé e Jay Z

Créditos: Reprodução

Beyoncé e Jay Z

Créditos: Reprodução

Beyoncé e Jay Z

Créditos: Reprodução

Beyoncé e Jay Z

Créditos: Reprodução

Beyoncé e Jay Z

Créditos: Reprodução

Beyoncé e Jay Z

Créditos: Reprodução

Beyoncé e Jay Z

Créditos: Reprodução

Beyoncé e Jay Z

Créditos: Reprodução

Beyoncé e Jay Z

Créditos: Reprodução

Justin Bieber

Créditos: Reprodução

Justin Bieber

Créditos: Reprodução

Justin Bieber

Créditos: Reprodução

Harry

Créditos: Reprodução

kanye West e Kim Karsdashian

Créditos: Reprodução

Adam Levine

Créditos: Divulgação

Katy Perry

Créditos: Reprodução

Katy Perry

Créditos: Reprodução

Zezé di Camargo

Créditos: Divulgação

Rihanna

Créditos: Reprodução

Taylor Swift

Créditos: Reprodução

Taylor Swift

Créditos: Reprodução

Taylor Swift

Créditos: Reprodução

Justin Bieber

Créditos: Reprodução

Justin Bieber

Créditos: Reprodução

Justin Bieber

Créditos: Reprodução

Justin Bieber

Créditos: Reprodução

Justin Bieber

Créditos: Reprodução

Justin Bieber

Créditos: Reprodução

David Bowie

Créditos: Reprodução

David Bowie

Créditos: Reprodução

David Bowie

Créditos: Reprodução

David Bowie

Créditos: Reprodução

David Bowie

Créditos: Reprodução

David Bowie

Créditos: Reprodução

Miley Cyrus

Créditos: Reprodução

Miley Cyrus

Créditos: Reprodução

Miley Cyrus

Créditos: Reprodução

Harry Styles

Créditos: Reprodução

Harry Styles

Créditos: Reprodução

Harry Styles

Créditos: Reprodução

Harry Styles

Créditos: Reprodução

Kanye West e Kim Kardashian

Créditos: Reprodução

Kanye West e Kim Kardashian

Créditos: Reprodução

Kanye West e Kim Kardashian

Créditos: Reprodução

Kanye West e Kim Kardashian

Créditos: Reprodução

Katy Perry

Créditos: Reprodução

Katy Perry

Créditos: Reprodução

Katy Perry

Créditos: Reprodução

Katy Perry

Créditos: Reprodução

Katy Perry

Créditos: Reprodução

Katy Perry

Créditos: Reprodução

Katy Perry

Créditos: Reprodução

Katy Perry

Créditos: Reprodução

Katy Perry

Créditos: Reprodução

Katy Perry

Créditos: Reprodução

Katy Perry

Créditos: Reprodução

Katy Perry

Créditos: Reprodução

Katy Perry

Créditos: Reprodução

Katy Perry

Créditos: Reprodução

Adam Levine

Créditos: Divulgação

Katy Perry

Créditos: Reprodução

Katy Perry

Créditos: Reprodução

Katy Perry

Créditos: Reprodução

Katy Perry

Créditos: Reprodução

Katy Perry

Créditos: Reprodução

Katy Perry

Créditos: Reprodução

Rihanna

Créditos: Reprodução

Rihanna

Créditos: Reprodução

Rihanna

Créditos: Reprodução

Rihanna

Créditos: Reprodução

Rihanna

Créditos: Reprodução

Taylor Swift

Créditos: Reprodução

Taylor Swift

Créditos: Reprodução

Taylor Swift

Créditos: Reprodução

Taylor Swift

Créditos: Reprodução

Taylor Swift

Créditos: Reprodução

Zezé di Camargo

Créditos: Divulgação

Taylor Swift

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL