Funcionário público é punido por ausência de 3 minutos

Pedidos de desculpas a japonês

Um funcionário público do Japão foi punido por “habitualmente” se afastar de sua mesa alguns minutos para comprar seu almoço.

Um funcionário de 64 anos departamento de água na cidade ocidental de Kobe, foi multado e repreendido depois que ele se ausentou da sua mesa apenas três minutos antes do início de sua pausa para almoço designada em 26 ocasiões ao longo de um período de sete meses.

Altos funcionários do departamento então convocaram uma coletiva de imprensa televisionada, onde descreveram a conduta do homem como “profundamente lamentável” e se curvaram em desculpas.

Fonte: Vírgula UOL