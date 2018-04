Funcionária do McDonald’s agride cliente após ser provocada

(Foto: reprodução/ vídeo)

Leia maisEsse é um dos McDonalds mais chiques que você vai ver e ele fica …McDonalds alfineta Burger King em comercial e acaba levando troco

Uma funcionária do McDonald’s em Camberwell, cidade que fica ao sul de Londres, agrediu uma cliente após ser provocada fisicamente.

Foi assim: a cliente ficou irritada com a demora do pedido e foi atrás do balcão, espaço restrito aos funcionários, para protestar com a equipe e pegar a sua própria comida. Durante a discussão as coisas esquentaram e a cliente empurrou com a mão a cabeça de uma funcionária, que instantaneamente revidou a agressão com tapas e puxão de cabelo. Nem mesmo o segurança conseguiu intervir.

Assista ao momento:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Esse McDonald's fica em uma mansão de 150 anos

Ele fica nos Estados Unidos. O Freeport McDonalds, em Maine, foi construído em uma mansão, que foi propriedade de William Gore, um comerciante proeminente da cidade, segundo o Business Insider.

Créditos: Reprodução

Esse McDonald's fica em uma mansão de 150 anos

Ele fica nos Estados Unidos. O Freeport McDonalds, em Maine, foi construído em uma mansão, que foi propriedade de William Gore, um comerciante proeminente da cidade, segundo o Business Insider.

Créditos: Reprodução

Esse McDonald's fica em uma mansão de 150 anos

Ele fica nos Estados Unidos. O Freeport McDonalds, em Maine, foi construído em uma mansão, que foi propriedade de William Gore, um comerciante proeminente da cidade, segundo o Business Insider.

Créditos: Reprodução

Esse McDonald's fica em uma mansão de 150 anos

Ele fica nos Estados Unidos. O Freeport McDonalds, em Maine, foi construído em uma mansão, que foi propriedade de William Gore, um comerciante proeminente da cidade, segundo o Business Insider.

Créditos: Reprodução

Esse McDonald's fica em uma mansão de 150 anos

Ele fica nos Estados Unidos. O Freeport McDonalds, em Maine, foi construído em uma mansão, que foi propriedade de William Gore, um comerciante proeminente da cidade, segundo o Business Insider.

Créditos: Reprodução

Esse McDonald's fica em uma mansão de 150 anos

Ele fica nos Estados Unidos. O Freeport McDonalds, em Maine, foi construído em uma mansão, que foi propriedade de William Gore, um comerciante proeminente da cidade, segundo o Business Insider.

Créditos: Reprodução

Esse McDonald's fica em uma mansão de 150 anos

Ele fica nos Estados Unidos. O Freeport McDonalds, em Maine, foi construído em uma mansão, que foi propriedade de William Gore, um comerciante proeminente da cidade, segundo o Business Insider.

Créditos: Reprodução

Esse McDonald's fica em uma mansão de 150 anos

Ele fica nos Estados Unidos. O Freeport McDonalds, em Maine, foi construído em uma mansão, que foi propriedade de William Gore, um comerciante proeminente da cidade, segundo o Business Insider.

Créditos: Reprodução

Esse McDonald's fica em uma mansão de 150 anos

Ele fica nos Estados Unidos. O Freeport McDonalds, em Maine, foi construído em uma mansão, que foi propriedade de William Gore, um comerciante proeminente da cidade, segundo o Business Insider.

Créditos: Reprodução

Esse McDonald's fica em uma mansão de 150 anos

Ele fica nos Estados Unidos. O Freeport McDonalds, em Maine, foi construído em uma mansão, que foi propriedade de William Gore, um comerciante proeminente da cidade, segundo o Business Insider.

Créditos: Reprodução

Esse McDonald's fica em uma mansão de 150 anos

Ele fica nos Estados Unidos. O Freeport McDonalds, em Maine, foi construído em uma mansão, que foi propriedade de William Gore, um comerciante proeminente da cidade, segundo o Business Insider.

Créditos: Reprodução

Esse McDonald's fica em uma mansão de 150 anos

Ele fica nos Estados Unidos. O Freeport McDonalds, em Maine, foi construído em uma mansão, que foi propriedade de William Gore, um comerciante proeminente da cidade, segundo o Business Insider.

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Vencedores do MasterChef criam menu para motel

Projetos da arquiteta Carla Juaçaba

Sobremesas veganas

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Vencedores do MasterChef criam menu para motel

Projetos da arquiteta Carla Juaçaba

Sobremesas veganas

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1270684’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL