Frente fria derruba temperaturas em boa parte do país

Boa parte do Brasil hoje acordou com as mais baixas temperaturas registradas neste ano. Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a temperatura mais baixa foi registrada no parque do Itatiaia, na serra do Rio de Janeiro, onde os termômetros chegaram a marcar – 2,6°C.

Outras cidades também registraram recorde de baixa temperatura, sobretudo durante a madrugada e a manhã desta segunda (21), como Curitiba (3°C), São Paulo (6°C), Florianópolis (9°C), Cuiabá (11,9°C), Rio de Janeiro (12°C) e Rio Branco (16°C). No Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio de Janeiro, a queda foi brusca. Em Campos do Jordão, os termômetros chegaram a marcar – 0,3°C.

O CPTEC/Inpe explica que o fenômeno decorre da atuação de uma frente fria que se formou na noite de sexta-feira (18) e se deslocou da região Sul em direção ao Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país durante o fim de semana, trazendo uma massa de ar polar que derrubou as temperaturas em muitas cidades.

“A tendência para os próximos dias é que a temperatura entre em gradativa elevação, porém ainda relativamente mais baixas, principalmente no período da manhã. Ainda na manhã desta terça-feira (22) haverá chance para geada na Serra da Mantiqueira e nevoeiros no Vale”, detalha nota do centro.

Fonte: Agência Brasil