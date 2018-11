‘Fred Flintstone’ é parado por excesso de velocidade

Motorista fantasiado de Fred Flintstone e com o carro caracterizado como o “footmobile”

Um motorista fantasiado de Fred Flintstone e com o carro caracterizado como o “footmobile” do desenho animado foi parado por excesso de velocidade nos Estados Unidos. O caso ocorreu na Flórida e foi compartilhado pelo Facebook do Gabinete do Xerife do Condado de Pasco.

O infrator foi parado dentro de um complexo residencial. Ele estava vestido como Fred Flintstone e com seu carro.

“Sr. Flinstone recebeu uma declaração de velocidade e se tornou indisciplinado e teve de ser detido”, brincou o departamento, acrescentando que“ o veículo … agora faz parte da frota da polícia”.

O caso ocorreu no dia 4 de novembro e vem circulando o mundo. Tudo que podemos falar sobre isso é: Yabba Dabba Doo!

Fonte: Vírgula UOL